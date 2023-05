Profissionais da Saúde recebem material do Programa Saúde com Agente

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré reuniu na manhã desta quinta-feira (11), na Câmara Municipal, agentes de saúde e endemias alunos do curso de nível técnico em Agente Comunitário de Saúde e Técnico em Vigilância em saúde com Ênfase no Combate a Endemias para entregar o material do Programa Saúde é com Agente. Na ocasião foram entregues kits contendo: medidor de pressão arterial automático de braço, oxímetro e glicosímetro, com a finalidade de realizarem-se as atividades práticas para a assimilação e apropriação dos conteúdos ministrados.

O município de Guamaré realizou a adesão ao Programa Saúde com Agente, que é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato hibrido do país. Após a adesão, houve um processo seletivo a nível nacional, onde o município de Guamaré foi contemplando com 53 profissionais, sendo 29 Agentes Comunitários de Saúde e 24 Agentes de Combate às Endemias.

A formação integra o Programa Saúde com Agente, uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, junto ao Ministério da Saúde e que viabilizou esse programa, que é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS. O objetivo é de fortalecer a política de atenção básica do sistema único de saúde (SUS) por meio da formação ampla dos Agentes Comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE).

“Como resultado de todo o aprendizado, os agentes estarão capacitados para realizar o diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica; desenvolvendo um trabalho integrado com a vigilância em Saúde e a atenção básica no território; conhecendo as condicionalidades de programas sociais, em parceria com a rede de atenção, além de desenvolver ações de planejamento integrado no tocante à promoção, prevenção e controle das doenças e agravos no seu território de atuação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Fabrício Morais.

