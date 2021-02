Profissionais de Guamaré participam da primeira turma do Curso Técnico em Órteses e Próteses (TOP) do RN

Nesta quinta-feira (18), a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (ESPRN) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciou a primeira turma do Curso Técnico em Órteses e Próteses (TOP) do Rio Grande do Norte (RN), um curso totalmente novo na área da saúde. O município de Guamaré enviou três profissionais para da área de saúde para a capacitação.

O curso foi incluído no catálogo de cursos técnicos apenas no final de 2020 e está sendo desenvolvido de forma pioneira em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, visando ampliar o acesso e a oferta de Tecnologia Assistiva às Oficinas Ortopédicas, que contam com profissionais como Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Técnicos Ortesistas e Protesistas.

A oficina vai capacitar profissionais de várias regiões do estado com conhecimentos em dispensação, confecção, adaptação e a manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM). O Secretário de Saúde do município, Fabrício Morais lembra que em mais alguns meses, Guamaré vai ganhar uma Oficina Ortopédica, que vai dar suporte aos serviços já realizados na cidade pelo Centro Especializado em Reabilitação-CER.

