Programa auxílio gás é aprovado, veja quem poderá receber

Foi aprovado na ultima terça-feira (19) pelo Senado Federal o Programa Gás para os Brasileiros, intitulado como auxílio gás. O novo programa tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Conforme estipulado pelo texto do Projeto de Lei, cada família receberá bimestralmente um valor equivalente a 40% do preço do botijão de gás.

Quem poderá receber

Conforme estabelecido pelo texto aprovado no Senado, para ter acesso ao benefício será necessário se enquadrar nos seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico;

Ter uma renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo.