Programação da VIII Semana do Bebê desta quarta-feira foi adiada

Em razão do luto oficial decretado pelo prefeito Adriano Diógenes pela morte do vereador Sub Carlos, fica adiada para esta quinta-feira, 8, a programação desta quarta-feira da VIII Semana do Bebê de Guamaré.

Em virtude da pandemia da Covid-19, a programação que conta com a participação dos profissionais de várias áreas que atuam na política pública da primeira infância no município, vem sendo transmitida pelas plataformas digitais. O evento termina na próxima segunda-feira, 12.

