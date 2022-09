Programação de Bolsonaro em Natal está definida na próxima semana

Em campanha de reeleição pelo país como candidato do Partido Liberal (PL) ao pleito de 2022, o Presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda política na região Nordeste no meio da próxima semana.

A coordenação da campanha de Bolsonaro no Rio Grande do Norte confirmou sua presença em Natal, na tarde de quarta-feira (14), com participação em uma “motociata” pelas ruas dos principais bairros e de comício na Cidade da Esperança, na Zona Oeste da capital do Estado.

O coordenador da campanha de Jair Bolsonaro no Estado, coronel Hélio Oliveira informou que o presidente passa inicialmente por João Pessoa (PB), na manhã do dia 14, e entre 13h30 e 14 h desse mesmo dia, será recebido por candidatos majoritários e proporcionais do PL e de partidos aliados no antigo aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, de onde sai em “motociata” até à Cidade da Esperança.

Segundo Hélio Oliveira, o Presidente Bolsonaro vem a Natal (RN) também a convite do ex-ministro Rogério Marinho (PL) participar de sua campanha a senador da República. “A concentração da ‘motociata’ ocorrerá no posto Dudu (BR-101) e de lá segue para a praça Gentil Ferreira, no Alecrim, e de lá segue para a Cidade da Esperança”, antecipou.

Oliveira estima a participação de pelo menos 10 mil pessoas no comício previsto para começar às 16 horas, na Cidade da Esperança. Por questão de segurança, ele disse que não podia adiantar mais detalhes sobre a organização do evento político de Jair Bolsonaro em Natal (RN).

Além do candidato a senador Rogério Marinho, devem participar dos atos políticos os candidatos a governador governador Fábio Dantas (Solidariedade) e a vice-governador Ivan Lopes Júnior (União) e candidatos a suplentes de senador e a deputado, federal e estadual, da coligação “Muda RN” integrada pelos partidos Solidariedade/União Brasil/PL/PP/ PSD/ PSC).

TN