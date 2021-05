Projeto ‘Cuidando de quem Cuida’ leva humanização e bem-estar aos profissionais da Secretaria de Assistência Social

A abertura da 1ª Semana do Serviço Social de Guamaré, reuniu as assistentes sociais da rede do SUAS do município para atividades, na ultima segunda-feira, 10, no Espaço Bouganville, na comunidade de Salina da Cruz.

Lazer, interatividade e atividades físicas marcaram o momento, que registrou a presença da secretária de Assistência Social, Juliana Câmara e de técnicos da pasta de governo.

