Projeto da Prefeitura de Guamaré no esporte e lazer é apresentado em Fórum Internacional no Paraná

O programa Prefeitura nas Comunidades como meio de lazer na rural de Guamaré foi apresentado este mês, no 35º Fórum Internacional de Educação Física, realizado na cidade de Foz do Iguaçu. A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

O evento aconteceu entre os dias 18 a 22 de janeiro e o projeto foi exposto no formato de comunicação oral com as autoras: a conselheira do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento humano Maryana Morais e a Secretária de Esporte e presidente do conselho, Larisa Mayara.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esporte como ação do programa Prefeitura nas Comunidades, lançado no ano passado na gestão do prefeito Adriano Diógenes, deu-se através de um estudo descritivo qualitativo, no qual foi citada a experiência exitosa com a comunidade de Lagoa Doce.

“Foi usada uma amostragem de 180 participantes heterogêneos com a idade de 04 a 21 anos para a análise do estudo nas atividades desenvolvidas de esporte e lazer, durante o programa Prefeitura nas Comunidades”, explicou a secretária Larissa Mayara. O trabalho estará disponível no site do congresso FIEP – 2020 (www.congressofiep.com).

(Visited 2 times, 2 visits today)

Flamengo apresenta o centroavante Pedro, sexto reforço para a temporada