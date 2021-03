Projeto de Lei reconhecendo templos religiosos é aprovado pela câmara em Guamaré

A Câmara Municipal de Guamaré aprovou com 10 votos favoráveis e 01 contra, o Projeto de Lei de autoria da vereadora Eliane Guedes (MDB), que estabelece as Igrejas e os Templos Religiosos como atividade essencial em período de calamidade pública em Guamaré.

Justificativa do Projeto

A propositora do projeto disse que, “as igrejas e templos religiosos tem atuado como ponto de apoio fundamental às necessidades da população. No atual cenário de pandemia da Covid-19, as igrejas e templos não só tem desempenhado sua principal função de apoio espiritual às pessoas, como também promovido significativas ações de arrecadação de alimentos e material de higiene para doação aos mais necessitados”, Comentou.

