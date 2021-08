Projeto defende presença de profissional optometrista nas escolas e UBSs de Guamaré

O optometrista é o profissional responsável por identificar problemas no sentido da visão, como astigmatismo, miopia, hipermetropia, utilizando-se apenas de métodos não invasivos, como testes de acuidade visual e refração, para que possa prescrever óculos correção de grau. O município de Guamaré poderá contar com um profissional com essa qualificação nas unidades de saúde e nas escolas da rede municipal.

O projeto foi apresentado ao prefeito Eudes Miranda, na última semana pela Associação dos Ópticos e Optometristas, representada por Aline Haack, presidente da entidade. A associação defende a importância do atendimento primário da visão no âmbito preventivo.

Além do prefeito Eudes Miranda, participaram da reunião, secretários e assessores da gestão municipal, dentre estes: Socorro Aguiar, Secretária de Educação e Cultura e Fabrício Morais, Secretário municipal de Saúde. No encontro, foram apresentados dados estatísticos, alertando para as perdas e prejuízos na Educação e Saúde, devido a falta do profissional optometrista no atendimento das parcelas menos favorecidas.