Projeto do vereador Eudes Miranda é sancionado pelo o prefeito através da Lei 773/2020

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes (MDB), sancionou e publicou a Lei nº 773/2020 no último dia, 16 de dezembro de 2020, sobre medidas complementares de Segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito do Município.

O Projeto é autoria do vereador Eudes Miranda (MDB), e foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de 20 de outubro de 2020, atendendo uma reivindicação dos filhos do município, que se formaram na área de segurança e prevenção.

Clique aqui e veja a Lei na integra: PUBLICAÇÃO LEI Nº 773-2020

(Visited 124 times, 125 visits today)