Projeto do Vereador Gustavo Santiago cria o programa Barco Escola

Durante sessão ordinária realizada no ultimo dia 1º de dezembro de 2020, foi lido o Projeto de Lei de autoria do vereador Gustavo Santiago (SD), com a finalidade de autorizar o chefe do executivo a criar o programa Barco Escola.

Praias e Gamboas

Este programa visa proporcionar a estudantes e professores da rede pública e privada de Guamaré, e grupos da sociedade civil organizada, uma estrutura flutuante que funcione como espaço pedagógico de educação ambiental voltado para uma reflexão crítica sobre questões ambientais de seus rios, praias e gamboas, dentro de uma perspectiva multidisciplinar, abordando aspectos histórico-culturais, ecológicos, econômicos e sociais.

Aulas Passeios

Segundo o vereador Gustavo Santiago, “O acesso ao programa se dará através de atividades denominadas “aulas passeios”, ocorrendo à bordo da embarcação, que partirá do trapiche local, passando por toda a extensão dos rios Aratuá e Miassaba, além das praias do Presídio, Tabaia e Minhoto, bem como nas Gamboas onde for viável a navegação”. Comentou.

Na próxima sessão ordinária prevista para acontecer na terça-feira, dia 08, o projeto entre em pauta para votação.

