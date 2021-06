Projeto Guarda Mirim: Ultima semana de inscrições para seleção 2021

O Comandante da Guarda Municipal mantém um compromisso com a Guarda Mirim, dando suporte ao projeto que educa jovens cidadãos para o trabalho, ensinando valores fundamentais às nossas crianças e adolescentes com idade entre 9 e 12 anos.

Os cursos ministrados são variados e os jovens têm a oportunidade de aprender técnicas que lhes ajudarão na construção de uma vida adulta consciente de seus direitos e deveres.

Por esta razão, continuam abertas as inscrições para processo seletivo da Guarda Mirim. Esta será a ultima semana para se escrever.

Para participar o candidato deve ir até a sede da Guarda Municipal, localizada na entrada da cidade, das 9h00 às 11h e das 14h30 às 16:h00, até o dia 11 de Junho.

Para a inscrição é necessárias à cópia do RG do pai ou responsável pela criança ou adolescente, certidão de nascimento do candidato, comprovante de residência.

Para os novos candidatos é permitido aos pais que queiram se escrever mais de um filho para a seleção. Não será permitida a participação no projeto de um aluno por família. Para maiores informações procura a Guarda Municipal.

Com informações da Guarda Municipal

(Visited 6 times, 6 visits today)