Projeto Skate na Praça cresce em Guamaré

As crianças da comunidade de Lagoa Seca, zona rural do município de Guamaré, têm mais uma opção esportiva de lazer e diversão na Praça Silvio da Costa Valentim.

Na ultima sexta-feira (25), aconteceu um encontro entre o grupo de Skates da sede em Guamaré, com as crianças do distrito de Lagoa Seca.

A ação da secretaria de esportes visa estimular o hábito esportivo, disseminar ainda mais a disputa saudável e a prática deste esporte que cresce a cada dia no município.

Os Skates ficam disponíveis nas seguintes praças de segunda à sábado das 18:00h às 22:00h.

Praça da Arena do Conjunto Vila Maria em Guamaré

Praça da Juventude no distrito de Baixa do Meio

Praça Silvio da Costa Valentim no distrito de Lagoa Seca