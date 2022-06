Projeto “Sorrisos Especiais” trabalha inclusão com alunos da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira

O projeto “Sorrisos Especiais” idealizado professora e fotógrafa, Kércia Melo, tem o apoio da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e tem como principal objetivo utilizar a fotografia como forma de integração social, combater por meio de imagens o preconceito contra pessoas com deficiência e trabalha autoestima das crianças e adolescentes.

A ação social foi desenvolvida em duas etapas, a primeira com o ensaio fotográfico de cada aluno e a conclusão do projeto ocorreu na noite desta terça-feira (31), no Centro de convenções de Guamaré, com a exposição das fotos e apresentações dos alunos. Na ocasião foi exibido a gravação do making off para os pais presentes, toda a comunidade escolar e autoridades, bem como a entrega de porta retratos a cada aluno.

O prefeito Arthur Teixeira destacou o apoio da gestão na ampliação dos serviços especializados à criança com necessidades especiais. “Momentos como esse são inesquecíveis principalmente para os pais. A gente muita vezes não sabe o impacto de uma ação como essa na vida de uma criança especial e de uma família com uma criança especial. Esse tema tem sido visto com novo olhar, pelas gestões públicas, com políticas de saúde e inclusão social para nossas crianças, estamos vivendo um novo tempo. E nossa gestão está totalmente comprometida em promover políticas públicas eficazes que possibilitem o desenvolvimento dessas crianças e jovens e a sua inclusão em todos os setores da sociedade”, declarou o prefeito.

O crescimento do número de alunos com necessidades especiais tem impulsionado a gestão na promoção de ações concretas que valorizam e promovam experiências significativas aos alunos, trazendo bem-estar, autoestima e aprendizagens nas múltiplas finalidades existentes na escola. Fonte: Asscom/PMG