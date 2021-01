Projeto Vale Sustentável: Avanços na parceria em Guamaré

O projeto Vale Sustentável firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Guamaré para fortalecer a agricultura familiar, possibilitando meios para que os agricultores se organizem ainda mais, permitindo o fortalecimento da produção, bem como o acesso a mercados institucionais, como por exemplo: a merenda escolar.

O projeto que conta com a parceria da Prefeitura de Guamaré, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do RN (FETARN) e a Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré (COODERG), vem atuando para impulsionar o desenvolvimento da Bodega da Agricultura Familiar, localizada no Assentamento de Reforma Agrária Lagoa de Baixo que tem como objetivo comercializar a produção dos agricultores do município.

O projeto também irá contribuir diretamente com a Unidade de Beneficiamento de Polpa de Frutas. A dificuldade da comunidade estava no plantio das mudas e o projeto chega para somar com todo aparato necessário. As mudas frutíferas doadas pelo Projeto Vale Sustentável ao frutificarem irão abastecer a casa da polpa, que já está em execução no Assentamento Santa Paz em Guamaré.

Além disso, a produção da agricultura familiar dos 4 assentamentos atendidos pelo projeto (Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Santa Maria III e Santa Paz) será direcionada à comercialização em feiras locais, bem como à inserção na merenda escolar e a instituições públicas como hospitais.

Atrelado a tudo isso o município instituiu uma lei, semelhante a lei estadual que orienta a compra de produtos oriundos da agricultura familiar por órgãos públicos. Essa valorização local serve como estímulo para os agricultores e agricultoras familiares.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da PETROBRAS por meio do programa Petrobras socioambiental.

