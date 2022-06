Projeto Vale Sustentável promove ações de Educação Ambiental e Fortalecimento da Agricultura em Guamaré

O Projeto Vale Sustentável segue capacitando as comunidades beneficiadas. Aconteceu no turno noturno durante o período de 13 à 15 de junho, o Curso de Conservação dos Recursos Naturais e Práticas Agrícolas Sustentáveis para uma turma de 30 agricultores e agricultoras, no Assentamento Santa Paz, em Guamaré – RN.

Para Luciano Bezerra, técnico e socioeducador: “é importante estimular o agricultor a permanecer na terra, fazendo com que ele consiga enxergar novas técnicas para se manter dentro da propriedade e conseguir seu próprio alimento, e porque não pensar na geração de uma renda? Tendo em vista que ele pode trabalhar a produção das hortaliças, a extração do mel de abelhas nativas de forma legal e ainda pensar na possibilidade de fornecer polpas de fruta para a merenda escolar do próprio município. Com esses cursos o agricultor começa a ver novas possibilidades, ideias e desenvolver práticas sustentáveis com materiais que ele encontra na própria localidade”.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da @Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.