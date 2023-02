Projeto ‘Verão na Orla’ atrai grande público à Orla da Praia Aratuá em Guamaré

As imagens não me deixa mentir…

Uma multidão tomou conta da orla da praia aratuá durante todo dia deste domingo (05), para aproveitar fim de semana curtindo a programação do 1º Verão na Orla de Guamaré 2023. O local ficou pequeno para o tamanho da animação e alegria do público presente.

O evento promovido pela Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, foi aberta oficialmente nesse domingo, 5 de janeiro, e contou com uma vasta programação esportiva, cultural e musical.

Diversas atividades para toda a família como: oficinas infantis; pintura facial carnavalesca; torneios esportivos; regata de canoas, beach soccer, futevôlei, vôlei, apresentação do concurso garota e garoto verão 2023; e atrações musicais que não deixou ninguém parado.

A segurança pública foi garantida pela Policia Militar, Guarda Civil Municipal, e Defesa Civil. O Hospital Manoel Lucas de Miranda permaneceu com uma ambulância com técnicos no local durante todo evento.

No próximo domingo, dia 12, tem mais Verão na Orla. Participe!