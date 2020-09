PSB de Guamaré fará convenção no próximo dia 15

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará convenção marcada para o dia 15 de setembro. O encontro político vai acontecer no Clube Municipal Vicente de Brito Miranda, na orla da praia aratuá a partir das 15 às 18 horas.

A grande expectativa é a definição do partido numa aliança com o MDB. De acordo com o edital publicado, a convenção tem como ordem do dia a deliberação sobre coligação partidária, escolhas dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e dos vereadores do PSB. Correligionários e líderes de outras legendes que devem compor a aliança devem comparecer à reunião.

Eis o edital de convocação:

