PSDB e MDB firmam acordo e vão caminhar juntos nas eleições do Rio Grande do Norte

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) e o deputado federal Walter Alves (MDB) fecharam um acordo entre as duas legendas para as Eleições 2022. Ou seja, os dois partidos caminharão juntos na eleição, mas não é o lançamento de uma chapa única. O anúncio oficial aconteceu na manhã deste domingo (20).

Juntos, os dois partidos elegeram candidatos em 70 dos 167 municípios potiguares. MDB teve 39 vencedores e PSDB 31, contando com a capital do estado.

O PSDB elegeu 31 prefeitos, inclusive na capital potiguar, onde Álvaro Dias venceu a disputa em 1º turno. Além de Natal, também foram eleitos tucanos em cidades importantes, como Areia Branca, no Oeste; Caicó, no Seridó; Santa Cruz, no Trairi e Nísia Floresta e Bom Jesus, na região metropolitana.

Já o MDB venceu em municípios com grande potencial eleitoral como Apodi, no Oeste, São José de Mipibu, na Grande Natal e Nova Cruz, no Agreste, entre outras.

O PSDB e MDB também fizeram um acordo para as chapas proporcionais. O PSDB articula uma nominata de 25 nomes fortes que concorrerão à Assembleia Legislativa. Já o MDB está fechando nove nomes de peso para garantir até duas vagas de deputado federal a partir de fevereiro de 2023. Fonte: Tribuna do Norte.