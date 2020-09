PSDB realizará convenção neste sábado para homologar candidatura de Diva Araújo como prefeita de Guamaré

O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, convoca seus filiados para participar da CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PSDB – GUAMARÉ. O evento acontece no próximo sábado, 12 de setembro, às 15h, na Fazenda Miassaba, 27 no distrito de Lagoa Seca, em Guamaré. Na ocasião serão homologados todos os candidatos do diretório municipal que irão concorrer às eleições deste ano.

Eis a publicação do edital:

