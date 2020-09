PSDB se fortalece em Macau e indica o vice de Zé Antônio

Fechada a chapa DEM e PSDB em Macau. O pré-candidato a prefeito pelo PSDB, Rodrigo Aladim com um gesto de grandeza, humildade e amor a Macau mostra que sabe esperar a sua hora e retirou a sua candidatura para apoiar o médico José Antônio Menezes, compondo a chapa como vice-prefeito.

A união do DEM e PSDB tem ainda o aval do MDB, DC e PSC com o apoio também do ex-prefeito Flávio Veras. O PSDB tem três vereadores com mandato na Câmara Municipal de Macau e uma nominata de 19 pré-candidatos a vereador.

(Visited 1 times, 1 visits today)