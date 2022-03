Quadrilha explode agência bancária e incendeia viatura em frente a delegacia de Lajes

Uma quadrilha fortemente armada proporcionou momentos de terror a moradores, na madrugada desta quarta-feira 30, em Lajes – no interior do RN.

Os bandidos explodiram uma agência bancária e chegaram a incendiar uma viatura de polícia na frente de uma delegacia. Durante a ocorrência, vários tiros foram efetuados. As informações são da Tribuna do Norte.

Após queimar o veículo, os criminosos se dirigiram à uma agência do Banco do Brasil e detonaram o prédio com auxílio de explosivos. A parte interna do prédio ficou completamente destruída e vários estilhaços e escombros ficaram pela rua.

Não há informações se os bandidos conseguiram levar dinheiro do banco. Após o crime, eles fugiram.