Qual será o modelo de seleção que o prefeito eleito Arthur entrará em campo?

Ter a capacidade de gerir um grupo de pessoas, entender e resolver as situações e dificuldades enfrentadas, além de entender seus jogadores como pessoas em um nível mais profundo, e qual a melhor forma de motivá-los e melhorá-los diariamente para o alto desempenho e pela busca do sucesso diário.

Comparar política e futebol não faz mal quando o assunto for escalação de um time que tem pressa para ganhar.

Pode até ser coincidência, mas quem é técnico como o prefeito eleito Arthur Teixeira, deve ser calmo para trabalhar cada lance do governo, e evitar que o adversário roube a bola.

E a bola está nos pés de Arthur, e a torcida verde e vermelha em seu favor para que as nomeações sejam acertadas.

Os secretários de governo, auxiliados pelos os demais secretários adjuntos, advogados e assessores, que serão nomeados e escalados logo após sua posse hoje, terça-feira (30), serão sem duvida alguma a principal vitrine do seu governo, são servidores públicos do povo e da sociedade Guamareense.

Arthur Teixeira foi eleito pelo povo que o escolheu democraticamente nas urnas na eleição suplementar. Ele contou com o apoio fundamental do líder politico Hélio Willamy e do atual prefeito Eudes Miranda.

Já os secretários não foram e não serão escolhidos pelo o povo quando deveria ser. Quem escolhe e faz a escalação é o prefeito, mas a expectativa popular é boa que ele acerte nas nomeações.

A população sabe que cada secretário tem um papel importantíssimo e decisivo na gestão pública, pois sua missão será sempre de servir ao povo e não de ser servido por ele. O secretário de governo deve ser um líder na sua pasta e não um chefe.

Não há serviço público de qualidade se o secretário não for comprometido com o trabalho e com o serviço público.

É inquestionável a relevância da atuação do gestor da pasta, pois o seu principal diferencial é o de cuidar da população que precisa diariamente dos serviços de cada secretaria de governo.

Nota do Blog

Dou um doce de coco com cobertura de chocolate para quem acertar na escalação do novo técnico Arthur Teixeira, para os próximos três anos. Faça seu comentário na publicação.

Será por ventura modelo à seleção Brasileira de Telê Santana de 1982, ou do Flamengo de Jorge Jesus de 2019? Custa nada comentar, quem sabe você pode acertar o enigma.