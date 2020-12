Quando o orgulho e a vaidade do POLITICO destroem seu talento de trabalhar pelo o povo e por Guamaré

Há alguns POLITICOS que nem sequer assumiu ainda o mandato, mas já deixam a desejar nos bastidores dando sinais de orgulho e vaidade.

Quem é vaidoso tende a se preocupar excessivamente com sua imagem perante os outros, muito mais do que se espera dele.

O problema começa quando a pessoa pauta sua vida apenas pelas aparências e, pior, julga os outros com base nisso, sem mesmo conhecê-lo de fato.

A política já passou e o povo escolheu nas urnas no ultimo dia 15 de novembro 2020, Hélio Willamy como Prefeito ELEITO de Guamaré, porém, ele se encontra sub judice, aguardando decisão do TSE sobre seu direito.

Caso não seja decido sua situação jurídica até dia 1º de janeiro de 2021, quem irá assumir interinamente a prefeitura, será o presidente da câmara, que será eleito neste mesmo dia, o vice-presidente assumirá interinamente o poder legislativo.

O novo prefeito terá como missão nomear os 19 secretários de governo assim que assumir a cadeira do executivo. Uma missão espinhosa, delicada e muito aguardada cada um nome, pois cada nomeação do primeiro ao segundo escalão será a vitrine do governo, e uma escolha errada o preço a pagar não se mede.

A poeira e as bandeiras precisam ser baixadas dentro e fora de campo, o ar precisa ficar mais puro para decidir o futuro da cidade nos bastidores do legislativo. É hora de respirar fundo e fazer um silêncio profundo, sobre o ontem, o hoje e o amanhã.

É momento de rezar, orar, refletir e pensar melhor sobre todos os nossos atos, ações e omissões. Se não quisemos ver nosso povo sofrendo mais ainda por causa daqueles ELEITOS E REELEITOS que juraram serem nossos representantes, mas brigam nos bastidores por espaços, regalias e poder.

Todos precisam tocar em frente sem deixar para trás ressentimentos, mágoas e ilações. Haja vista que, no calor das discussões da campanha, e nas defesas das ideias e dos ideais políticos, nem sempre usamos a nossa cabeça para pensar, ou mesmo, o coração para amar, a nós mesmos e aos nossos semelhantes.

Para isto, é preciso que cada um se desarme, parem de brigar por secretarias e cargos, parem de ameaçar quem precisa da sua ajuda em prol da população, e pense no povo que sofre por causa do orgulho e da vaidade de políticos que destroem seu talento de trabalhar pelo o povo e por Guamaré.

