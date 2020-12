Quase 30% das mortes violentas no RN são de jovens entre 15 e 25 anos

De cada dez pessoas mortas por causas não naturais no Rio Grande do Norte, três têm idade entre 15 e 24 anos. No Nordeste, essa proporção fica atrás apenas da Bahia (31,5%) e Alagoas (31,3%).

Os dados são da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2019 e foram divulgados hoje (08) pelo IBGE.

Em 2019, das 1.752 pessoas mortas violentamente no estado, 518 estavam na faixa de idade de 15 a 24 anos. Na comparação com todas as unidades da federação, essa é a sexta maior proporção.

Além de Bahia e Alagoas, somente Amapá (41,2%), Amazonas (32,9%) e Rio de Janeiro (31,4%) superaram o estado potiguar nessa perspectiva.

Apesar disso, o Rio Grande do Norte teve a segunda maior redução do total de mortes violentas entre 2018 e 2019: 20,5%. Em 2018, foram 2.204 mortes de causas não naturais, 452 mortes a mais na comparação com 2019. Só Distrito Federal (22%) e Ceará (24,8%) tiveram reduções proporcionais maiores.

