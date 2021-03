Quase 40% das pessoas com Coronavirus no RN não souberam da infecção, aponta comitê cientifico

Quase 40% das pessoas infectadas pelo coronavírus no Rio Grande do Norte não souberam que estavam com o vírus ou não tiveram a infecção confirmada por exame.

Foi o que apontou o comitê científico estadual na ultima sexta-feira (12) durante apresentação do resultado do inquérito sorológico realizado em oito municípios do estado que sediam as unidades regionais de saúde.

O inquérito, realizado em janeiro deste ano, estima que 230 mil pessoas no estado foram infectadas pelo coronavírus durante a pandemia, cerca de 6,5% da população total.

Apesar disso, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do dia 30 de janeiro apontava que o estado tinha 140.032 infectados, cerca de 90 mil a menos (39,13% do total) do que a estimativa do estudo.

(Visited 1 times, 1 visits today)