Quase 90 dias depois do último parto assistido por obstetra, nasce o primeiro bebê do ano no hospital de Macau

Depois de um intervalo de quase três meses, entre o último parto normal, realizado por um médico obstetra, no Hospital Antônio Ferraz, em Macau, nasceu hoje, o primeiro bebê do ano. Heitor Rickon veio ao mundo às 08h10, desta segunda-feira, 11, pelas mãos do obstetra macauense, Maxson Bruno e da enfermeira, Jussara Adriana dos Santos.

O bebê do sexo masculino é filho de Handerson Kennedy e Evelly Suellen, moradores da Rua Fábio Cabral, no Porto de São Pedro. Heitor Rickon pesou 3 quilos e duas gramas e mede 49 centímetros. “Mãe e filho passam bem. Isso é motivo de felicidade para todos nós que fazemos o hospital, no momento em que a escala de obstetrícia começa a ser retomada, em meio a inúmeras dificuldades encontradas no setor de saúde e nesta unidade”, declarou Ivani Paiva, diretora do HAF. Fonte: Assecom/PMM)

