Quatro pessoas são baleadas durante oração ao ar livre em Porto do Mangue

Quatro evangélicos que participavam de um momento de oração em uma área de matagal foram baleados na madrugada deste sábado (21) em Porto do Mangue.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 1h30. O grupo era formado por cinco pessoas e quatro delas foram baleadas.

As vítimas contaram à polícia que estavam em uma vigília fazendo orações quando homens armados apareceram perguntando por outras pessoas. Em seguida, começaram a atirar.

Os atiradores fugiram após os disparos. As vítimas não souberam informar mais características dos criminosos aos policiais.

De acordo com a PM, as vítimas estavam próximas a um matagal em uma localidade chamada de Rua da Areia, que fica por trás da quadra de esportes do município.

A PM disse que o local é bastante perigoso e vários homicídios já foram registrados nessa área.

Entre os feridos, estão três homens, de 47, 36 e 25 anos, e uma adolescente de 17 anos. Eles foram socorridos em uma ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O hospital informou que a adolescente recebeu alta, um dos homens está na ala de repouso em observação e outros dois tiveram que passar por cirurgia.

A PM realizou buscar na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil. G1RN.