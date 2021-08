O cargo que ocupo jamais irá calar um homem que quer o bem de Guamaré e de seu povo

É impressionante como somos cobrados diariamente por anônimos, ou por algumas pessoas que assina o que publica, outros se omitem a assinar.

São talvez usados como bucha de canhão, sem medir o estrago causado a si mesmo, ou a seu próprio “SUPERIOR”.

Sou cobrado de forma direta ou indiretamente através das redes sociais, grupos de whats app, áudios e prints de conversas que chegam a me assustar com tanta pressão, para que eu escolha politicamente um determinado lado.

São atitudes que parte de todos os lados e por pessoas que menos esperamos tal postura, é uma pressão pessoal e como imprensa local. Minha idade, e o que já passei na vida pública me ensinaram a ter a paciência de Jó, e entregar a Deus toda afronta.

A cada dia que se passa fico mais convicto que preciso ser melhor do que ontem e errar menos amanhã, tentar pelo menos ser bom em tudo que faço, seja na minha vida pessoal e profissional, enfim, em tudo eu preciso ser bom, minha família sabe das minhas renúncias.

Mesmo que ainda esteja engatinhando na blogosfera, através da formação de opinião, ouvindo as opiniões a favor ou contra… Continuarei falando a língua do povo que sempre confiou nas matérias deste canal de notícias.

São noites em claro escrevendo, são dias buscando algo para publicar que interesse a nossa população, já me cansei, suportei o insuportável, mas nunca pensei em desistir.

Só tenho DEUS como testemunha do preço que se paga para manter este portal no ar, e infelizmente ainda encontramos pessoas maldosas, que invés de ajudar, articula pra destruir.

Tenta de todas as formas nas surdinas tirar este blog do ar, planejam, armam contra este blogueiro. Hoje eu sei de onde vem à maldade alheia, e se um dia, não for mais eu, Deus levanta outro para ajudar nosso povo.

Como formador de opinião há quase dez anos, sou consciente que posso ajudar com este canal de notícia local o meu município a crescer com rumo e prumo. Ouvindo a população e sendo ouvido por ela.

O blog é responsável por muitas mudanças que já houve em prol do povo, mas há muito ainda por fazer. Publicamos e formamos opiniões de nossa realidade, eu moro e resido na minha própria cidade, e desta contribuição eu jamais abrirei mão, mesmo que eu tenha que continuar a pagar o preço, a vitória ficou para os corajosos.

Quero reiterar aqui neste espaço para as pessoas que não gosta do blog e deste blogueiro, que são minoria, e reafirmar novamente que este editor não faz parte de nenhum grupo político, e jamais pretendo fazer, tenho meus motivos e que fique bem claro.

Tenho na cidade que moro apenas alguns amigos que são políticos, e são poucos, que admiro e quero bem. O portal tem sido desde sua criação um espaço democrático, participativo e interativo.

Jamais defenderei grupo A, B ou C, minha bandeira sempre será pela população de Guamaré. Como cidadão reafirmo que votei na ultima eleição em Hélio para prefeito, e Eudes para vereador. Numa provável eleição suplementar, cumprirei meu direito de cidadania votando naquele candidato que eu considerar que seja o melhor pra Guamaré.

Continuarei sendo imparcial como nos ensinou o bom jornalismo. Não deixarei de ser amigo de Eudes Miranda, Mozaniel Rodrigues, Gustavo de Santiago, Adriano Diógenes, Diego Miranda, Hélio Willamy, Marujo dos Projetos, para agradar alguém do governo ou da oposição.

Já tive embates políticos no blog com alguns mencionados acima, por temos em certos momentos divergência de pensamentos. Estes foram sanados em prol do povo através de diálogo. Com guerra ninguém chega a lugar algum.

Há não ser que estes nomes relacionados não queiram mais a minha amizade, por causa da minha formação de opinião que é forte, ou em virtude da política, ou por não publicar só matérias que lhes agrada, falo sempre aquilo que penso e escrevo.

Quanto ao cargo que ocupo comissionado, mencionado por um cidadão puxa saco, quero que fique bem claro que este cargo nunca, e jamais me impediu de divulgar as ações do governo que beneficia o povo.

E jamais me impedirá de serem publicadas as reivindicações da população em prol do coletivo. O cargo que ocupo está disponível para os bajuladores, bucha de canhão, e puxa sacos do prefeito. Confesso que eu não sou!

Já passei pelo o deserto no serviço publico junto com minha família, fomos perseguidos, humilhados, excluídos, e jamais irei permitir que o mesmo filme se repita. Não consigo esquecer por causa das minhas cicatrizes de guerra, poucos conhecem minha história.

Os anais do blog na parte de busca prova a dor do povo doendo em mim, com as inúmeras matérias cobrando soluções em beneficio da população. Colocando-me sempre na linha frente, não como anônimo, mas assinando a publicação.

Não sou do tipo de imprensa que vende matéria para atacar alguém, e publica o quanto pior melhor de um governo. Há muita coisa que não convém a população, mas eu não posso mudar… O que posso é cobrar com ética e responsabilidade.

Já dizia meu avô que a inveja mata e olho gordo pesa, sugiro as más línguas e os dedos de aços incansáveis que maquina a maldade, que procurem cuidar melhor da sua vida que da minha cuido eu.

Não sou um parasita do serviço público, e o cargo que ocupo está a disposição do atual chefe do executivo. Este cargo jamais irá calar um homem que sempre quis e quer o bem de Guamaré e de seu povo.

Meu dever como imprensa local será sempre de informar, e não de convencer!