Queda de braço pela presidência da Câmara de Guamaré

Faltando poucos menos de seis meses para a eleição da mesa diretora da Câmara de Guamaré, os bastidores já revelam que a disputa pela cadeira de presidente do legislativo, pelos os próximos dois anos não será nada tão fácil, assim como foi nas eleições anteriores.

Há muito interesses pessoais em jogo, e o que temos visto é que essa composição da nova legislatura será um pouco mais complexa para formar as chapas, ou seja, será uma verdadeira queda de braço.

Na ultima sessão fui ousado, e fiz perguntas a alguns vereadores da base governista, a resposta não foi firme e me deixou com duvidas e uma pulga atrás da orelha.

A eleição da mesa diretora deve ser feita pela presidência da câmara, até o mês de dezembro deste ano para o biênio 2003/2024.

Eu vou ficar aqui com o ouvido no chão para divulgar quem será o vencedor desta quebra de braços, se será o governo ou a oposição dentro do próprio governo. Já dizia meu avô: “Quem é governo veste a camisa do governo, não coloca ela no ombro”.