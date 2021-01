Queda na arrecadação dos Royalties obriga a prefeitura de Guamaré a reduzir despesas

Os planos do Prefeito Interino de Guamaré, Eudes Miranda (MDB) são ousados neste inicio de governo, mas o gestor será obrigado em tempo a rever o planejamento e traçar novas metas.

Para um município que já arrecadou quase 5 milhões por mês vive dias de frustação com a queda de receitas.

A cada repasse as receitas têm diminuído, e este mês de janeiro de 2021 sofreu a maior queda de toda sua historia da arrecadação de Royalties, recebendo apenas R$ 44.694,84.

Para uma cidade que chegou a receber R$ 4 milhões dessa receita do petróleo, se faz necessário urgente a diminuição das despesas para que os serviços básicos continue funcionando.

A redução no repasse dos royalties, além do tributo do ICMS estão fazendo as receitas despencarem. É de se esperar neste momento que os aliados políticos do governo ajudem o prefeito a governar para manter a governabilidade.

