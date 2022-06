“Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração”. André Luís

Houve um tempo na cidade de Guamaré que os adversários políticos não passavam de simples adversários. Não raras vezes, eram amigos, vizinhos, colegas de partidos, alguns até compadres.

Estes disputaram varias eleições no mesmo colégio eleitoral derramavam-se em discursos sectários, faziam oposição ferrenha, atacavam e se defendiam, mas deixavam sempre a porta aberta ao bom diálogo, após baixar as bandeiras… É claro que havia exceções.

O tempo passou e hoje a cidade presencia uma onda de ataques em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. São acusações de todos os lados, de varias formas, contra a honra de pessoas de bem, quase sempre acusando de formação de quadrilhas, organização criminosa entre outras coisas.

O alvo dessas pessoas que vive no mundo dos vivos é de denunciar, buscar holofotes em meios de comunicação em grupos de whatsapp, afirmando que está denunciando. E nessa empreitada sempre as denúncias estão dirigidas ao Ministério Público.

Certamente essas ações visam usar o órgão ministerial para tornar os gestores e políticos investigados, mas aqui pra gente… Quem estaria nesta entoada? Quem capitania essas pessoas? Quem garrotea toda essa onda de denúncias e ameaças nas redes sociais?

Certamente essas pessoas buscam se aproximar dos líderes da oposição, e sua moeda é que vão derrubar um grupo politico e daí favorecer outro, e o pagamento eles querem certamente cargos e vantagens. Eu já assisti a este mesmo filme em Guamaré.

São pessoas com telhado de vidro que vem agredindo e difamando, atacando com acusações e usando o nome do MP para buscar além de holofotes, busca também vantagens no atual governo, mas quem está por trás dessas denúncias e difamações?

Há quem afirme que do outro lado os atuais governantes estão coletando esses excessos e estão acionando a justiça, inclusive o PSC entrou na OAB com representação para apurar entrada de ação com provas produzidas sem conhecimento do diretório municipal.

Segundo o atual presidente do partido Nilson Kenned, ele está provando inclusive com áudios que o PSC não tinha conhecimento, entre as provas o áudio do ex-presidente do PSC municipal afirmando que não sabia da ação.

Essas ondas de ataques sistemáticos partem de pessoas conhecidas de usar essas práticas para derrubar e subir ao poder a qualquer custo. Esse histórico inclui dissimular para delatar e derrubar políticos, daí surge a má fama dessas pessoas.

Isso tudo envolve pessoas que já estiveram na administração e que suas passagens não foram das melhores, inclusive segundo informações, existe áudio em que uma das integrantes dos grupos de denunciantes chega até a afirmar, “minha OAB ainda vai ser a maior em Guamaré” prova essa que foi encaminhadas a OAB.

Certo que as redes sociais e grupos de WhatsApp não são territórios sem lei, acusações, calúnias e difamações obrigam ao administrador do grupo a apurar ou responderá por concordância com esses crimes.

Guamaré sempre tem pessoas que estão aqui de passagem e de repente passam a se juntar para extorqui governantes. Esses denunciantes que não pertencem a grupos políticos tradicionais e passam a prometer desgraça alheia com denúncias e acusações, sempre para constranger e extorqui e que não se mantém em nenhum grupo político.

Denunciam e torna-se nomades da política, lhe restando denunciar e tentar se valorizar falando mal ou difamando pessoas. Para comprovar o que estamos analisando é simples observar que essas pessoas já estiveram no poder e não são exemplos para denunciar ou atirar pedras.

Guamaré convive com esses nomades há tempos, eles buscam cargos e prestígios em troca do silêncio. É fácil observar que os mesmos impugnaram a candidatura são os que representaram o atual prefeito e estão denunciando atualmente, inclusive políticos que se juntaram a esse modelo de atitude foram rejeitados pelo povo e sumiram da vida pública.

Aqui pra gente… Sabe por que o Dick Vigarista nunca ganhou uma corrida? Porque ao invés de tentar vencer, ele perdeu muito tempo tentando atrasar a vida dos outros.

Acreditam se quiser…

Nem as famílias estão sendo poupada desses ataques sistemáticos nessa violência desenfreada em busca do poder. O receio da população é de uma contaminação larga deste ódio que já é visível em pessoas no mundo dos vivos que se armam uns contra os outros.

Ódio este que vem afetando pessoas de bem deixando em risco os que ainda têm compromisso com o povo, mas poucos conseguem enxergar o tamanho desse estrago que se espalham nas redes sociais e grupos de whatsapp por pessoas programadas para atacar.

Um ódio político capaz de romper barreiras éticas, profissionais e até humanas. É um sentimento inconcebível de aversão ao outro, às suas ideias, às suas convicções e suas reivindicações.

De uma coisa não podemos jamais negar… Cada um há de pagar um dia o seu quinhão pelas maldades cometidas contra outrem, se já não estão pagando, porque quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração.

Certo que a sociedade deve fiscalizar e cobrar do gestor público, e deve sim cobrar mesmo, mas usar isso para objetivos pessoais ou vantagens no meu ponto de vista é no mínimo reprovável!

Nota do Blog: Oremos irmãos por Guamaré!!!