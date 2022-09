“Quem é amigo de Hélio vota em Hermano” Disse Luiz Pompilha

No ultimo sábado (10) atendendo o convite do líder politico Hélio Willamy (MDB) e do prefeito Arthur Teixeira (PSB), a militância parou a Rua 13 de maio em Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, para participar do adesivaço.

Um dos primeiros eleitores a chegar ao local do evento foi um cidadão querido, queridíssimo, residente na própria comunidade. Um homem simples, extrovertido, de muitos amigos, e dono de uma saúde e alegria que chama atenção.

Refiro-me a Luiz Pompilha (96 anos de idade), o cidadão mais antigo do distrito de Baixa do Meio. Feliz com o evento do ADESIVAÇO, ele disse ao abraçar seu amigo Hélio em alto e bom som pra todo mudo ouvir. “Quem é amigo de Hélio vota em Hermano”. Comentou.