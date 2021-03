Quem mora em Guamaré não precisa pagar plano de saúde!

Foi na gestão do ex-prefeito Hélio Willame, e do ex-prefeito Adriano Diógenes, que o Centro Cirúrgico de Guamaré, tornou-se referência no Rio Grande do Norte, em procedimentos de baixa e média complexidade. Cerca de quase 50 tipos de cirurgias já foram realizadas no Hospital Manoel Lucas de Miranda.

Guamaré já se tornou o 4° município no ranking da melhor saúde do Brasil, mas há muito ainda por fazer e melhorar. O HMLM e a UPA 24h vem oferecendo serviços de qualidade de saúde prestados a população 24 horas por dia.

O município foi primeiro a implantar suas UTIs no HMLM para tratamento de pacientes com Covid. Antes mesmo, da maioria dos leitos do Governo do Estado, se destacando na prestação dos serviços que são atendidos no município, e outros da região salineira e mato grande.

Deste que o prefeito Eudes Miranda, assumiu a prefeitura, o governo vem realizando investimentos na área da saúde com aplicação de recursos financeiros próprios, disponibilizando como prioridade em benefício do povo. Quem mora e reside no município, não precisa pagar plano de saúde.

O prefeito está apenas com pouco mais de sessenta dias no cargo, apesar das adversidades enfrentadas ele vem dando conta do recado, e continuidade com esse trabalho que deu certo investindo na área da saúde, governando com o povo e salvando vidas.

