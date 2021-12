Quem será o líder do governo na Câmara de Guamaré? Será um soldado dos 300 de Gideão!

Quem leu a história bíblica de Gideão bem sabe que é uma das mais surpreendentes e encorajadoras das Escrituras Sagradas.

Essa passagem na bíblia me chama atenção por sua verdade, e de como é possível vencer uma guerra com poucos soldados, mas com homens corajosos e decididos a lutar por um objetivo.

A princípio, eram 32 mil homens, desses, 22 mil desistiram após o Senhor apregoar que: “Quem for medroso e tímido volte, e retire-se do monte Gileade”.

Apenas dez mil ficaram. Mas, para Deus, ainda eram muitos.

Então, o Senhor disse: “Faze-os descer às águas, e ali os provarei… Qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado; e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro”.

E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, apenas 300 homens.

Pois bem…

Gideão errou feio quando arquitetou a batalha baseado na estratégia humana, mas essa não era a maneira de Deus agir.

Em qualquer guerra há muitas estratégias para conquistas de alvos, mas as nossas atitudes devem ser baseadas primeiramente no Senhor.

É melhor ter 300 valentes do 32 mil covardes.

É melhor ter poucas pessoas com que você possa contar como soldados de linha de frente, do que estar no meio duma multidão e ser a mesma coisa de não ter ninguém.

Não é pecado comparar a história dos 300 de Gideão com a escolha que será feita nos próximos dias pelo o prefeito Arthur Teixeira, indicando o líder do governo na Câmara de Guamaré.

Mais aqui pra gente…

Quem será de fato dos 8 vereadores que sustentação da base do governo que será o escolhido pelo o prefeito?

Ouvi em alto e bom som pelo uma fonte segura… “Será um dos 300 de Gideão!”

Líder do Governo

O parlamentar escolhido irá intermediar o diálogo, entre os poderes executivo e legislativo. E poderá, por prerrogativa, nortear discussões e a votação de propostas do governo.

Por fim

A história de Gideão nos ensina uma fabulosa lição de como ser vitorioso numa guerra, com muitos ou poucos.

O importante é estar imbuídos da mesma convicção de que é possível alcançar o alvo quando você tem ao seu lado pessoas dispostas a lutar ao seu lado.

Dou um doce de coco com cobertura de chocolate para quem descobri quem será de fato o vereador que será indicado pelo o prefeito Arthur como novo líder do governo na câmara municipal a partir de janeiro de 2022.