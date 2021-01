Quem tem fome, tem pressa: A segurança alimentar é um compromisso da gestão municipal

O fornecimento de alimentos à população pelo Restaurante Popular é mais uma ação da prefeitura que continua na gestão do prefeito Eudes Miranda, garantindo uma conquista para centenas de famílias em vulnerabilidade social.

Para evitar aglomerações, a secretaria articulou com a Guarda Municipal e a Policia Militar, a organização para o recebimento da ficha no posto de saúde da comunidade de Salina da Cruz, e na sede da ação social em Baixa do Meio.

Este mesmo apoio das forças de segurança do município está sendo feito de segunda à sexta, no horário de atendimento a população no restaurante popular de Salina da Cruz, e Baixa do Meio, que não parou durante a pandemia de atender as famílias de vulnerabilidade social.

Instituído pela Lei Municipal n°. 539/2011, o programa “Programa Especial de Segurança e Suplementação Alimentar – PRESSA” tem por finalidade garantir o fornecimento de alimentos saudáveis, em quantidade suficiente, à população em risco social e econômico e àqueles inseridos abaixo da linha de pobreza, reduzindo o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, em sintonia com as politicas públicas instituídas pelo Governo Federal e Estadual.

Trabalho que permitiu que os funcionários da própria secretaria de assistência, e da secretaria de segurança, pudessem juntos trabalhar melhor, evitando aglomeração prevenindo a saúde dessas pessoas que são assistidas no restaurante popular.

(Visited 1 times, 1 visits today)