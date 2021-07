“Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho”. Provérbio Português

Ainda quando o editor deste blog era criança, sempre tive um grande fascínio pelos provérbios populares.

Talvez, herança da minha mãe, que perdi aos 9 anos de idade.

Ela gostava muito de citar provérbios nas suas conversas que tinha comigo, sempre me ensinando a vida como eu deveria me comportar se eu quisesse viver melhor.

Falar uma frase sem citar um provérbio, nos meus diálogos, nas matérias do blog é para mim um grande desafio.

O tempo foi passando, passando, e essa pretensão também.

Chego a real conclusão que não há nenhuma necessidade de crescimento na vida de um homem público, quando ele decide atacar “aliados” do próprio grupo de forma direta ou indireta nas redes sociais e grupos de WhatsApp, sem medir as consequência de uma atitude não pensada.

As vezes esse tipo de ataque chega a ferir até seus amigos e companheiros. Leva muitas pessoas na rede e nas ruas, a formar juízo de valor contrário.

Acreditem…

Um tipo de comportamento de pessoas do povo que me leva a forte necessidade de lembrar os provérbios que minha mãe me ensinou lá atrás.

Quando pensarmos em acusar e atacar alguém seja lá quem for, é bom primeiro lembrar-se dos velhos e sábios provérbios “Quem tem telhado de vidro, não atira pedra no do vizinho”.

Quantas pessoas insistem em apontar publicamente os defeitos dos outros, são na maioria das vezes surpreendidas com a revelação dos seus também.

Então, quem tem algo a esconder, é melhor pensar duas vezes antes de criticar alguém, para não ficar exposto.

Acredito que um dos grandes problemas do ser humano, é justificar o seu erro através do erro alheio. Se justificar usando o erro alheio não nos leva a nada, só piora as coisas para quem acusa.

Nota do Blog

“O homem modesto tem tudo a ganhar e o orgulhoso tudo a perder: é que a modéstia tem sempre a ver com a generosidade e o orgulho com a inveja.”

Oremos!!!