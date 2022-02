Rachaduras em caixa d’água provoca medo em moradores de Baixa do Meio

Moradores da comunidade de Baixa do Meio estão preocupados com a situação que se encontra a caixa d’água que abastece as residências do distrito pela Caern.

A caixa d’água apresenta risco de um rompimento da estrutura.

As imagens falam por si só, e mostra hastes de ferro deterioradas, além de rachaduras nas vigas de sustentação.

Servidores da prefeitura que trabalham no local afirmaram que as primeiras rachaduras começaram a aparecer há mais de um ano.

Os problemas na estrutura do reservatório de água foram informados a secretaria de obras e agricultura, mas até agora sem respostas.

Quando liga o sistema de bombeamento para encher o reservatório, toda a estrutura chega a estremecer.

A caixa de alvenaria está com problemas na base de sustentação, e parte do reboco já começou a cair.

