Rafael Motta e Henrique Alves reconhecem liderança politica de Hélio do povo em Guamaré e Região Salineira

Na convenção estadual do PSB, ocorrida neste sábado (30) em Natal no colégio Hipócrates, o partido homologou as candidaturas de dezenas de concorrentes para as eleições deste ano. Com nominatas aos cargos de deputado estadual, federal e senador.

Uma comitiva liderada pelo o líder politico Hélio Willamy e o prefeito Arthur Teixeira, compareceu a convenção para reafirmar o apoio à candidatura de Rafael Motta ao Senado Federal.

Antes mesmo de começar o evento, do lado de fora do colégio Hipócrita na zona norte em Natal, local da convenção partidária, o deputado federal e candidato ao senado, Rafael Motta, fez questão de ir pessoalmente complementar a comitiva de Guamaré.

Rafael Motta

O candidato ao senado Rafael Motta sabe que pode contar com o povo guamareense nas eleições desde ano. Ele tem o apoio do prefeito da cidade Arthur Teixeira, do líder politico Hélio Willamy, do presidente da câmara, Eudes Miranda, e de todo seu grupo politico, que fizeram questão de prestigiá-lo na convenção que homologou sua candidatura.

Ao cumprimentar o prefeito Arthur e Hélio, Rafael agradeceu ao apoio, olhou para o filho de Mudinho e disse “Você Hélio é o cara! obrigado meu amigo, ao seu grupo e ao povo de Guamaré, por confiar e acreditar em minha candidatura ao senado”. Comentou.

Henrique Alves

O ex-presidente da câmara federal, Henrique Alves, e candidato a deputado Federal pelo a nominata, ao avistar Hélio e Arthur e sua comitiva, também fez questão de cumprimenta-los. O filho de Aluízio Alves abraçou Hélio e disse “Este homem é o maior líder politico de Guamaré e da região salineira”. Comentou Henrique.