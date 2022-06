Rastapé em Guamaré reúne milhares de pessoas e aquece a economia do município

Gestão faz balanço positivo e comerciantes triplicam o volume de vendas durante o período junino

O São João em Guamaré levou milhares de pessoas à Orla Aratuá no último sábado (25). O evento realizado da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio das secretarias de Planejamento, Turismo, Educação e Cultura, com apoio da secretaria de Segurança Pública, foi um sucesso de público e de organização. “Após dois anos sem poder realizar festas juninas, devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Guamaré fez questão de realizar uma linda festa pensada e organizada para os guamareenses e suas famílias. Estamos muito felizes com o resultado”, declara Rodrigo Lima, secretário de Planejamento de Guamaré.

A programação contou com shows da banda Circuito Musical. Bruninho Lins, DJ Petros e Rafinha Rapaziada que encerrou a festa já nas primeiras horas da manhã do domingo. Cenários juninos instagramáveis chamaram atenção e renderam muitas fotos e vídeos aos munícipes e visitantes que prestigiaram o evento.

O setor de comércio e serviços comemora os resultados positivos dos festejos juninos no município. A comerciante Navegantes trabalhou todos os dias da festa e relata que conseguiu triplicar o faturamento do mês. “Foi muito bom para os comerciantes, vendi mais de 700 sanduiches, vou conseguir pagar a fatura do meu cartão e o empréstimo tudo antecipado. Agradeço a prefeitura que deu todo o apoio aos comerciantes que estavam trabalhando na festa. Precisamos de mais eventos assim”, comemora a comerciante.

A programação oficial de oito dias de festa promovidas pela Prefeitura Municipal de Guamaré encerrou em Baixa do Meio, na última terça-feira (28) com apresentação das escolas Municipais: Jessé Pinto Freire, CEI Maria do Socorro de Melo Pedro, Maria Madalena da Silva e Sebastiana Ricardo. A filarmônica de Guamaré e o ProArte também realizaram apresentações.

Forró Sepesca

Dentro da programação do dia 25 de junho, na Orla Aratuá, a Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura preparou atividades para os pescadores e pescadoras com pescaria, comidas típicas, forró e entrega brindes.

Reforço na segurança

O município recebeu um reforço nas forças de policiais com o intuito de promover segurança e organização durante todo o evento. O efetivo de 25 Guardas Municipais, 20 policiais militares, 10 policiais civis e uma delegacia móvel estiveram de prontidão e atuaram do início ao fim do evento.