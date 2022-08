Recenseadores do IBGE iniciam Censo Demográfico 2022 em Guamaré

Na última segunda-feira (08) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deu início ao Censo Demográfico 2022: levantamento sobre o perfil e densidade populacional do país.

A colaboração no Censo é obrigatória, conforme apontado pela Lei nº 5.534, sujeito a multa em caso de respostas falsas ou recusa de participação.

Os recenseadores já estão realizando as visitas. É importante ressaltar que os profissionais licenciados estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).

É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.

Para responder às perguntas basta ser morador do domicílio e ter mais de 12 anos de idade. É necessário informar nome, telefone, e-mail e CPF.