Reconhecimento do Trabalho: Comandante da PM de Guamaré é promovido a Subtenente

A governadora do RN Fátima Bezerra assinou nesta sexta-feira, 7, um decreto que autoriza a promoção de 247 agentes da segurança pública, sendo 229 praças e 18 oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Ao lado da chefe do Executivo Estadual, participaram do ato de assinatura o vice-governador Antenor Roberto, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Monteiro Junior.

Entre os promovidos, destaque para o comandante do destacamento da Polícia Militar de Guamaré, pertencente a 1ª CIPM.

Ele foi promovido de sargento para subtenente. Jonhny Cruiff da Silva Santos, está a 20 anos na Polícia Militar do RN.

Ele aguardava ansioso a promoção que é resultado do trabalho sério e competente realizado na corporação. Jhonny é um exemplo para todos aqueles que fazem da carreira de servidor público da área de segurança uma atividade nobre e dignificante.

Um comandante que se dedica com sua equipe dia e noite com ações positivas para garantir uma cidade mais segura. Os bons resultados tem ganhando o respaldo da população, e das autoridades constituídas desde que assumiu o comando.

Parabéns Subtenente da PM Jonhny Cruiff… Mestre dos Magos, como é mais conhecido na cidade.

