Reconhecimento: Prefeitura faz festa em homenagem aos professores de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniu os professores da rede municipal de ensino em uma grande festa para homenagear aos educadores.

Muita alegria, música ao vivo e descontração deram o tom da comemoração que aconteceu na última sexta-feira, 19, no Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda, na orla do Aratuá. A festa contou com a presença do prefeito Eudes Miranda, da secretária de esportes Larissa Mayara, do secretário de educação Professor Renato Dantas, da equipe técnica e pedagógica da SMEC, além dos diretores e coordenadores das escolas municipais.

Na ocasião, o prefeito Eudes Miranda iniciou sua fala afirmando que, como filho de uma professora, conhece a importância dessa nobre profissão para o município de Guamaré. O prefeito falou ainda da satisfação de poder comemorar junto dos professores e elogiou a animação dos docentes no evento. “Desde o momento que entrei aqui, me senti contagiado pela animação dos professores, nessa festa tão bonita”, disse o prefeito, que ainda agradeceu a todos que se empenharam para que o evento pudesse ser realizado.

Na ocasião, o secretário de educação, Professor Renato Dantas, disse que sentia-se bastante feliz em poder comemorar junto com os professores e parabenizou pelo empenho de cada um que faz a educação municipal acontecer. “Até por ser professor, eu também sei do desafio que vocês enfrentam diariamente em sala de aula, sobretudo em tempos tão complicados de pandemia. Por isso mesmo, quero com muita satisfação parabenizar a todos vocês que são verdadeiros heróis e heroínas de nossa cidade. E aproveito para reafirmar minha confiança em cada um de vocês para fazermos nossa cidade crescer cada vez mais e avançando sempre com educação de qualidade”, concluiu o secretário.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: