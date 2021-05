Reconstrução e ampliação da Escola Antônio Teodorico em Salina da Cruz perto de ser concluída

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, segue em ritmo acelerado realizando várias obras visando melhorar a vida da população. Iniciativa que tem sido uma das prioridades da gestão do prefeito Eudes Miranda.

Dentro deste pacote de obras da prefeitura, a reconstrução com ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Teodorico, fechada há cinco anos na comunidade de Salina da Cruz.

A estrutura será moderna com salas de aula, brinquedoteca, sala para professores com banheiro, guarita para garantir a segurança de alunos e funcionários, refeitório para as crianças, cozinha com dispensa, lactário, copa para funcionários e vestiário feminino e masculino.

A obra está sendo construída dentro dos padrões do Ministério da Educação e conta com acessibilidade em todos os espaços.

(Visited 22 times, 22 visits today)