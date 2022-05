Recorde de Público: DOMINGRAU 2.0 parou Guamaré

Pilotos de todas as cidades do RN e de outros estados parou a cidade de Guamaré neste domingo m(29). Mais de uma tonelada de alimentos não perecível foram arrecadados no evento mais esperado do ano.

O comércio local foi aquecido com as vendas em todos os setores, a segurança pública foi garantida pela Policia Militar e Guarda Municipal, marca o sucesso de público RECORD do 2º DOMINGRAU 2.0 em Guamaré.

Aguarde matéria completa com todas as imagens exclusivas!