Rede de Restaurantes Madero volta a fazer seletiva para contratar mão de obra em Guamaré

Na primeira semana de setembro, entre os dias 1º e 03, a equipe do setor de Recursos Humanos do Restaurante MADERO, estará em visita ao município de Guamaré, para mais três seleções de pessoal. O objetivo da ação é contratar jovens para o quadro de colaboradores da rede de restaurantes.

A seletiva acontecerá dia 01/09, no CID em Baixa do Meio, no dia 02/09, na Escola Municipal Antônio Teodorico, em Salina da Cruz e no dia 03/09, na Central da Cidadania em Guamaré. Haverá vagas para pessoas com deficiência.

Maiores esclarecimentos na Central da Cidadania de Guamaré (84-99644-0808).

