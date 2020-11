Reeleito, Eudes Miranda é campeão de votos mais uma vez para Câmara de Guamaré

O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Eudes Miranda (MDB), foi mais um vez o campeão de votos nas eleições municipais deste domingo (15).

O vereador recebeu 1.676 votos, e foi reeleito para seu terceiro mandato com uma votação história com votos de sobra.

Além de seu excelente trabalho como parlamentar em seu primeiro e segundo mandato em prol do povo, para o vereador conseguir a expressiva votação, Eudes contou com o apoio da família, dos amigos e de várias lideranças do município.