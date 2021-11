Operação de Guerra: Reforço policial chega a Baixa do Meio

PMs e GMs ganharam reforço na operação que está em andamento dentro do matagal, com a chegada agora a pouco de mais agentes de segurança pública na comunidade de Baixa do Meio.

Mais parece uma operação de guerra no distrito, e segundo informações eles não vão se entregar.

