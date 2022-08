Regata de Canoas na festa dos Navegantes movimenta orla da praia aratuá em Guamaré

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Pesca, realizou na manhã deste domingo (14), a regata de canoas de Nossa Senhora dos Navegantes, e contou com um bom público presente na orla da praia aratuá.

A competição foi realizada nas águas do rio aratuá com premiação de R$ 17.200,00 em duas categorias. O evento já se tornou uma tradição nos festejos de Nossa Senhora dos Navegantes, Co-padroeira da cidade e santa protetora dos pescadores e marítimos.

No palco na orla de Aratuá foram premiados os representantes das canoas que se destacaram nas categorias A e B. Os cheques simbólicos foram recebidos das mãos do prefeito Arthur Teixeira, da secretária de pesca, Silvone Almeida, da secretária de turismo, Andrezza Karla, do vereador Carlos Câmara, dos secretários adjuntos Edivan Martins, e Rosendo Ferreira, e do presidente da Colônia de Pescadores Z7, Emmanuel de Melo, mais conhecido como Bel.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte -I

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte -II