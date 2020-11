Blog R. Pires: Registro da candidatura de Mozaniel pode ser cassado

O blog de Robinson Pires, um dos maiores e mais lidos do estado, aborda um assunto que pode mudar o cenário politico na disputa eleitoral para prefeito de Guamaré.

Eis a matéria:

O Ministério Público Eleitoral através da Promotoria de Justiça da 30 zona eleitoral da comarca de Macau (RN) pede para justiça investigar possível fraude em documentação enviada a Justiça pelo candidato a Prefeito de Guamaré (RN) Mozaniel Rodrigues.

De acordo com o MP, Mozaniel teve seu registro deferido com base em liminar, uma vez que foi condenado pela corte de contas do Estado (TCE- RN), irregularidade essa que impede a candidatura ao cargo de prefeito.

Essa liminar foi deferida (unicamente) devido a uma declaração emitida por um cabo eleitoral do candidato, conforme descobriu a Promotoria de Justiça.

No dia 21 de Outubro de 2020, o Ministério Público pediu para ingressar no processo sob a relatoria do juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, devendo levar ao conhecimento desse Magistrado a possível fraude apontada pelo promotor eleitoral.

Assim, a qualquer momento a liminar pode ser cassada, juntamente com o registro do candidato.

(Visited 1 times, 1 visits today)